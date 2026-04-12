Gratuity pay sa JOs, contractual sa Mandaue ila nang madawat

Makadawat na ang mga Job Order (JO) ug Contract of Service (COS) nga trabahante sa Dakbayan sa Mandaue sa ilang gihuwat nga gratuity pay human giaprubahan sa City Council ang supplemental budget nga naggahin og pundo alang niini.
Giaprubahan sa konseho ang Ordinance No. 76-2026 alang sa Supplemental Budget No. 1 sa tuig 2026 nga mokabat og P197,715,908.06 niadtong Abril 6, 2026.
Matod ni Konsehal Joel Seno, ang tsirman sa Committee on Appropriation, Budget, and Finance, kabahin sa maong budget ihatag isip gratuity pay alang sa mga kwalipikadong JO ug COS personnel. Gipatin-aw niya nga ang maong benepisyo gikatakda unta nga i-release niadtong Disyembre o Enero, apan nalangan kini tungod sa mga technical issues.
Ang kantidad nga madawat magdepende sa gidugayon sa serbisyo; kadtong nakaserbisyo og dili momenos sa upat ka bulan nga adunay satisfactory performance hangtod sa Disyembre 15 makadawat og P5,000 ngadto sa P7,000.
Ang mga empleyado nga nakaserbisyo og dili momenos sa tulo ka bulan apan ubos sa upat ka bulan makadawat og benepisyo nga moabot sa P6,000.
Kadtong nakatrabaho sulod sa duha ka bulan apan ubos sa tulo ka bulan mahimong kwalipikado sa kantidad nga moabot sa P5,000.
Samtang, ang mga indibidwal nga ang serbisyo mubo pa sa duha ka bulan mahimong hatagan og hangtod sa P4,000, nga kuwentahon pinaagi sa prorated basis o mag-agad sa eksaktong gidugayon sa ilang giserbisyo.
“The city experienced a shortage of funds for the implementation of the gratuity pay. That is why the mayor looked for ways to fund it. The P197 million includes the gratuity pay,” matod ni Seno .
Ang P197 milyones nga supplemental budget gikuha gikan sa wala magamit nga pundo niadtong 2025, lakip na ang bahin sa 20 percent development fund ug mga proyekto nga wala nadayon.
Ang paghatag niini nga benepisyo subay sa Administrative Order (AO) No. 39 (ug AO 28) nga gilagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., isip pag-ila sa mahinungdanong kontribusyon sa mga JO ug COS sa gobyerno.
Dako ang pasalamat sa mga trabahante sama ni Ziccell Anne Baflor, usa ka office aide sa Sangguniang Panlungsod.
“Lipay kaayo mi nga naaprobahan na gyud tawn. Magamit namo ni, ilabi na nga hapit na ang ting-abli sa klase, para ipalit sa kinahanglanon sa among mga anak,” matod ni Baflor.
Bisan og giaprubahan na ang budget, wala pa’y gipahibawo nga eksaktong petsa kon kanus-a kini i-apud-apod, apan naniguro ang mga opisyal nga mapagawas sa labing daling panahon. /