GRCA midominar sa Compostela Division Meet

Ningdominar ang estud­yan­te’ng mga atleta sa Green Rose Centre for Academe, Inc. (GRCA) hapit sa tanang spor­ting events aron angku­non ang overall title sa bag-u­hay lang nahuman nga 2023 Compostela Division Meet.

Sa paggiya nila ni coach Keith John Solon ug Philo Gene Santillan, ang GRCA mao ang nikampyon sa high school basketball.

Ang mga sakop sa team mao sila si James Andoc, Jian Pepito, Jhilmhar Angtud, Lance Joseph Toong, Nino Joseph Bantilan, Alex Glenn Panon, Alexander Montes, Christian Dave Invento, Daniel Wagas, EJ Baran, Francis Luke Mag-asin, ug Gerard Abelo.

Sa elementary division, naagak nila ni Alexander Gabriel Panon, Blake James Bulahan, Jude Kobe Pepito, Khyle Andrei Benabente, Waynee Raye Medalle, Paltraqlus Pareja, Paul Jade Mag-asin, Shiroh Asoque, Zarjohn Kirk Logronio, Jade Ian Rosete, ug Ian Xedrick Dolorosa ang GRCA ngadto sa ikatulong dapit.

Naangkon sab sa GRCA ang ikatulong puwesto sa 3x3 basketball sa paningkamot nila ni Bert Tabora, Daniel Johns Alkuino, Iver Abohan, ug Ni­ño Mathew A.

Sa taekwondo, nga gigiyahan nila ni Fatima Butaya isip teacher coach ug Rulphfael-Lucas Butaya isip trainer, nipatigbabaw ang GRCA sa men’s category 3 ug 4 sa sparring pinaagi nila ni Ry Estose ug Josh­we Martinez.

Nanghawod sab sila si Arianne Rose Cuyos ug Zhaira Thea lleno sa women’s category 2 ug 3 samtang ningdaug sila si Kim Sacedon, Kaye Valdenor, ug DC Rose Caballes sa poomsae (forms) event.

Si Jahpheth So maoy nag­hari sa sa badminton boys singles event samtang naangkon nila ni Keith Martin Amor ug Ethan John Son ang ikaduhang dapit sa doubles.

Ningkampyon sab ang GRCA boys volleyball team ni coach Calvin Cempron. Ang team gilangkuban nila ni Charlie Espinosa, Timfred Estraves, Ken Casag, Kurt Sanico, Ronnie Patalinghug, Miles Venice Medalle, Ken Benedict Tundag, Nico Jhay Cinco, Jimmel Lagudas, Rhaine Gian Calvo, Ranzel Garbo, Ivan Jayme, James Glinogo, James Wilbert Bahala, Josh Alvarado, ug Arch Yuson.

Ang girls volleyball squad ningsakmit sa ikaduhang luna. Ang mga sakop sa team mao sila si Jielah Khu Meca, Ella Legaspi, Mecaela Cadelenia, Ania Paola Alejandrino, Arriane Urmeneta, Syra Neña Tigbao, Sophia Corrine Santillan, Sheamur Tacocong, Danielle Mae Pigte, Angel Tanjay, Cheska Quimay, Diana Rondina, ug Maaike Toledo.

Sa lawn tennis ni coach Hanna Mae Bataluna, sila si Beau Arceo ug Roxanne Cañete niangkon sa girls doubles title, si Crisha Nyl Batulan 3rd placer sa girls singles A samtang si Neil Christian Sabas kampiyon sa boys singles A.

Ubos sa paggiya ni coach Ed­ward Solon, nang­hawod si John Benedict Ta­lingting sa billiards samtang nakuha nila ni Franz Hendrick Vas­quez ug Rafael Morales sa chess sa paggiya ni coach Rhoda Avila.

Si GRCA directress Dr. Maria Green­ville Solon mi­dayeg sa paningkamot nga gi­pakita sa ilang estudyanteng mga atleta.