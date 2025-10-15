Green di kaduwa sa unang duwa sa Suns

Dili makaduwa si Fil-Am star Jalen Green sa labing unang duwa sa bag-o niyang team nga Phoenix Suns sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) gumikan sa nasinati niyang hamstring injury ning bag-ohay lang atol sa ilang training camp.
Inig labay pa sa 10 ka adlaw susihon pagbalik ang kondisyon ni Green, nagpasabot nga dili siya makaduwa sa pagsugod sa kampanya sa Suns sa bag-ong season karong Oktubre 23, 2025 (PH time), batok sa Sacramento Kings.
Si Green nakuha sa Suns isip tipik sa kasabutan nga nagpabalhin ni superstar Kevin Durant gikan sa Suns ngadto sa Houston Rockets. / Gikan sa wires