Green Lancers, 10-0 human sa elimination round

Gipangmakmak sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 70-54, aron ipabiling perpekto ang ilang rekord sa pagtiklop sa elimination round sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division niadtong Dominggo sa gabii, Nobiyembre 26, 2023, sa Cebu Coliseum.

Ang Green Lancers ni coach Gary Cortes magbawon og makapadasig nga 10-0 nga rekord sa ilang pagsulod sa semi-finals isip No. 1 team.

Sa semis, ang No. 1 team makigparang sa No. 4 samtang ang No. 2 makigsangka sa No. 3 diin adunay twice-to-beat nga benepisyo ang top two teams.

Niini, ikasangka sa Green Lancers sa semis ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars (7-3), nga ningselyo sa No. 4 human nila gipanglampurnas ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens, 77-63, sa laing duwa niadtong Dominggo.

Taliwala sa ilang kapildihan, ang Panthers (7-3) nagpabilin sa No. 3 diin ilang ikasangka ang No. 2 University of Cebu (UC) Webmasters (9-1) sa semis.

Sa high school division, naangkon sa USJ-R Baby Jaguars ang No. 1 nga puwesto human nila gipukan ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM), 61-57.

Sa semis, ang Baby Jaguars (9-1) makigsangka sa No. 4 UV Baby Green Lancers (7-3).

Ang UCLM (8-2) natagak sa No. 3 diin ilang ikasangka ang No. 2 Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles sa semis.

Sa laing sangka sa high school, gipangbuntog sa USPF Baby Panthers ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 62-58, sa usa ka no-bearing game.