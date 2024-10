Green Lancers 2-0 ang tinguha batok Warriors

Tipik sa sayong liderato sa college division maoy tinguha sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers sa ilang pagpakigkontra sa University of San Carlos (USC) Warriors sa main game karong Sabado, Oktubre 5, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball tournament sa Cebu Coliseum.

Tinguha sa Green Lancers ni coach Gary Cortes nga masumpayan ang ilang daog sa premiro nilang tahas batok sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 78-71, niadtong Septiyembre 22.

Kon modoag ang Green Lancers ning sangkaa, ikauban nila sa liderato ang Benedicto College (BC) Cheetahs, nga adunay 2-0 nga rekord.

Batok sa Warriors ni coach Paul Joven, dili ikalimod nga grabe ka inilog ang Green Lancers.

Ang Warriors nagbitay sa labing ubos nga puwesto nga wala pa’y daog sulod sa tulo ka mga duwa.

Sa laing bahin, pahugtan og suway sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang ilang paggunit sa liderato sa high school division sa ilang pagpakigsangka sa Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves sa premirong duwa.

Ang Dragons adunay 3-1 nga rekord samtang ang Greywolves adunay 1-1 nga baraha.

Sa laing mga kombati sa high school division, magkontra ang Cebu Institute of Techbology University (CITU) Wildkittens (0-2) batok University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) (1-1) sa ikaduhang duwa samtang mag-abot sa ikatulong duwa ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters (2-0) batok University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers (2-0).

Sa mga sangka niadtong Huwebes, Oktubre 3, gipangmakmak sa high school defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang BC Baby Cheetahs, 78-62, samtang gipangdasmagan sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, 78-71, sa college division. / ESL