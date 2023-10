Green Lancers 5-0 na sa Cesafi

Gipangmakmak sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang Benedicto College Cheetahs, 69-46, sa main game niadtong Sabado, Oktubre 28, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.

Sa yanong kadaugan, ang Green Lancers ni coach Gary Cortes ningsulbong sa 5-0 nga rekord.

Pagsugod pa lang sa duwa, giyatakan dayon og taman sa Green Lancers ang gasolinador sa ilang opensa aron pagposte og 29-3 na labaw sa 3rd quarter.

Padayon ang kabangis sa Green Lancers ug ilahang napaburot sa 30 puntos ang ilang labaw sa 3rd quarter ug ninglahos na sila paingon sa hingpit nga dominasyon.

Ang Cheetahs nangahagbong sa 3-3 nga rekord.

Sa laing college division nga engkuwentro, gilupig sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa kinawrasay ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats, 77-65.

Ang Panthers ningkatkat sa 4-4 nga rekord samtang ang Wildcats ningkanaog sa 1-5 nga baraha.

Sa high school division, gipanglampornas sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 92-56.

Ang Baby Jaguars ningkatkat sa 4-0 nga rekord samtang ang Baby Warriors nahagbong sa 1-6 nga baraha.

Gipangmakmak sab sa UV Baby Green Lancers ang USPF Baby Panthers, 56-48, aron inaton ang ilang rekord sa 4-2 nga rekord.

Ang Baby Panthers ningdakin-as sa 2-4 nga baraha.