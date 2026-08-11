Green Lancers gibombahan sa Heavy Bombers

Gipabombahan sa Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers ang University of the Visayas (UV) Green Lancers, 89-67, sa katapusang adlaw sa elimination round sa Cebu City Collegiate Invitational niadtong Lunes sa gabii, Agusto 10, 2026, sa City Sports Institute sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Niini, naharos pagdaog sa Heavy Bombers ni coach Nani Epondulan ang ilang tanang upat ka tahas sa elimination round ning maong torneyo, nga gikumbatihan og usa ka team gikan sa National Collegiate Athletic Association, usa sab sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ug tulo sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi).
Pagsugod pa lang, ang Heavy Bombers nagpauwan na og mga bomba sa opensa aron ilubong og sayo ang Green Lancers ni coach Gary Cortes, 28-9.
Human niini, ang Green Lancers wala na nakabangon pagbalik hangtod na sa hingpit nilang kapildihan nga nagmudmod kanila sa 1-3 nga rekord.
Sa laing duwa, gipangbugno sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang University of Cebu (UC) Webmasters, 90-76, sa usa ka non-bearing game.
Sa presstime kagabii, Martes, Agusto 11, paingon pa magkombati ang Green Lancers ug University of the East (UE) Red Warriors alang sa inilugay sa ikatulong luna nga sundan sa final game tali sa Heavy Bombers ug Webmasters. / ESL