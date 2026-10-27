Green Lancers gipakaging sa Wildcats

Gibawsan pagmakmak sa Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Wildcats ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 79-64, sa second round sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division niadtong Dominggo, Oktubre 25, 2026, sa University of San Carlos gym.
Ang Wildcats, nga nakatilaw og kastigo batok sa Green Lancers, 63-85, sa premiro nilang sangka niadtong Oktubre 4, ningpagawas sa ilang tanang kabangis ning higayuna sa pagpangulo ni Garry Dave Layaguin, kinsa nagpakatap og 19 puntos.
Mao kini ang labing unang higayon nga nalupig sa Wildcats ang Green Lancers sulod sa dugay na nga panahon.
Si John Eimrod Rodulfa nidugang og 16 puntos alang sa Wildcats samtang niamot og 11 puntos si Jeshram Baliwan.
Ang Green Lancers gipangulohan ni Ivo Salarda pinaagi sa iyang 21 puntos samtang niamot og 13 puntos si Winston Bingil.
Sa laing duwa sa college division, gipatapsingan sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 61-59. / ESL