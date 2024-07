Green Lancers kampyon sa PRISAA

Gipanglampurnas sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ang hosts Bicol Region, 97-71, aron langkaton ang korona sa men’s basketball sa Private Schools Athletic Association (Prisaa) National Games niadtong Biyernes, Hulyo 27, 2024, sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City, Albay.

Ang mangitsahay sa gawas sa Green Lancers nga si AJ Sacayan maoy napili'ng MVP sa torneyo.

Nasulod si Sacayan sa Mythical Five diin napili sab ang iyang kauban nga si Ivan Alsola.

Gipangulohan ni Sacayan ang kadaugan pinaagi sa iyang 21 puntos lakip na niini ang lima ka mga three-point shot.

Tam-is kini nga kadaugan alang sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) champions, nga nataktak sa semi-finals sa miaging tuig.

Si Green Lancers coach Gary Cortes maoy napiling Best Coach awardee. / ESL