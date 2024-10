Green Lancers miangkon og bahin sa liderato

Nakaangkon og bahin sa sayong liderato ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers human nila gipangpukan ang University of San Carlos (USC) Warriors, 77-69, sa main game niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 5, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Green Lancers ni coach Gary Cortes ningsaka sa 2-0 nga rekord ug nakigbahin sa Benedicto College (BC) Cheetahs sa ibabaw nga bahin samtang ang Warriors ni coach Paul Joven ningtiurok sa labing ubos nga puwesto dala ang 0-4 nga rekord.

Nakalabaw unta ang Warriors sa halftime, 37-30, apan human niini, hinayhinay na nga ninggawas ang puwersa sa Green Lancers isip kampiyon.

Ang Green Lancers gipangu­lohan ni Kent Ivo Salarda pinaagi sa iyang 21 puntos samtang niamot og 20 puntos si Raul Gentallan. Gipangulohan ni Kyle Maglinte ang Warriors pinaagi sa iyang 17 puntos samtang nihatag og 16 puntos si James Gica. / ESL