Green Lancers mipakaging sa rival Webmasters

TIRADOR: Miitsa ang player sa University of the Visayas Green Lan­cers atubangan sa hugot nga depensa sa University of Cebu Webmasters sa Cesafi game. / Hulagway gikan sa Cesafi Facebook page

Richiel S. Chavez Gilupig sa defending cham­pion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang kanhi undefeated University of Cebu (UC) Webmasters, 67-55, sa giatangan nga duwa sa Ce­bu Schools Athletic Founda­tion Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament Sabado sa gabii sa Cebu Coliseum. Gipakita sa Green Lancers ang ilang pwersa ug nganong sila ang defending champion sa pag­dominar sa maong duwa nga maoy mitapos sa impresibo nga 8-game winning streak sa UC. Ang UV niabante ngadto sa 7-0 (win-loss) rekord ug sila na ­lang ang team nga walay pil­de sa karon nga season. Samtang ang UC nakatilaw sa ilang unang pilde ug nahagsa sa ikaduhang pwesto bitbit ang 8-1 nga baraha. Ang Green Lancers milabaw og 19 puntos, 58-39, sa third quar­ter human ang slow first half. Si Kent Ivo Salarda mibuhat og double-double 13 puntos ug 13 ka rebounds samtang miamot si Raul Gentallan og 11 puntos para sa Green Lancers. Samtang si Ricofer Sordilla nakamaniho og 16 puntos ug si Danie Boy Lapiz adunay 10 puntos alang sa UC. Samtang sa high school division, nidaug pud ang defending champion Sacred Heart School Ateneo-de Cebu (SHS-AdC) Ma­­gis Eagles kontra kanhi undefeated University of Cebu-La­pu-­Lapu Mandaue (UC) Baby Web­masters, 59-51, sa duwa tali sa top high school teams ka­gaha­pon, Nobiyembre 12. Gipatilaw sa SHS-AdC (7-1) sa ilang unang pilde ang UCLM (7-1).