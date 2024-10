Green Lancers nagsolo na sa liderato

Mga duwa karon:

5:15 pm- USC batok USPF (High School)

6:45 pm- CRMC batok USPF (College)

Naangkon sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang solong liderato human nila gipanglampornas ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 91-59, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 27, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) college basketball sa Cebu Coliseum.

Ang Green Lancers ningsulbong sa 5-0 nga rekord, nga nag-abli og dako sa ilang pultahan paingon sa semi-finals.

Sama sa gilauman, kontrolado sa Green Lancers ang kinatibuk-ang duwa.

Gipangulohan ni Kent Ivo Salarda ang Green Lancers pinaagi sa iyang 18 puntos samtang ning-amot og 15 puntos kada usa sila si Raul Gentallan ug Albert Sacayan.

Ang Fighting Maroons, nga natagak sa 1-4 nga rekord, gipangulohan ni Zaldy Dizon Jr. pinaagi sa iyang 15 puntos.

Sa high school division, ningdaog ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves batok sa Cebu Roosevelt Memorial College (CRMC) Baby Mustangs, 75-73, Cebu Eastern College (CEC) Dragons batok sa Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, 68-37, ug University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) batok sa University of Southern Philippines (USPF) Baby Panthers, 87-81. / ESL