Green Lancers pabiling hari sa Cesafi

KASAULOGAN: Ang University of the Visayas Green Lancers maoy nahimong kampiyon sa Season 23 sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. Hulagway sa Internet

Richiel S. Chavez Gibangkaw sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ang University of Cebu (UC) Webmasters, 60-41, sa Game 3 sa ilang best-of-three championship series aron ibulsa ang Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 23 men’s basketball title Sabado sa gabii, Disyembre 16, sa Cebu Coliseum. Nalangkat sa Green Lancers ang back-to-back title Ug ikalima sulod sa pito ka sunodsunod nga finals appearance sukad niadtong 2015 sa pagtimon ni head coach Gary Cortes. Ang UV maoy naggunit sa solidong rekord isip winningest team sulod sa 23 ka tuig nga kasaysayan sa Cesafi bitbit ang 15 ka mga titulo. Saysay ni Cortes nga sa iyang mga nadaog nga titulo sa UV, ang karon nga season mao ang pinakatam-is kay mi­bangon man sila human sila naunhan sa UC sa Game 1. Napilde ang UV sa opening game sa championship series, 66-63; apan nakabawi kini sa Game 2, 53-41, aron inaton ang series sa winner-take-all. Sa Game 3, wa mag-usik og oras ang UV, mipabuto dayon kini og 15-5 nga run sa unang quarter. Nakasikit ang UC ug napaubos ang biya ngadto nalang sa dos puntos, 31-33, apan dali nakabalos ang UV og 12-0 run sa uwahing bahin sa third quarter. Wa na makagukod pa ang UC hangtod sa final buzzer. Gipanganlan nga Finals Most Valuable Player ang wingman nga si Kent Ivo Sa­larda kinsa miiskor og 11 puntos sa Game 3.