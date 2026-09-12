Green Lancers resbak ang tuyo

Mga duwa karon:
12:3O P.M CEC Dragons batok USJ-R Jaguars Cubs (High School)
2:00 P.M UC-Main Junior Webmasters batok CIT-U Baby Wildcats
(High School)
3:30 P.M UP-Cebu Fighting Maroons batok UV Green Lancers (College)
5:00 P.M USP-F Panthers batok USC Warriors
(College)
Mosuway pagbangon ang four-time defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers sa ilang pakigbatok sa University of the Philippines-Cebu Fighting Maroons sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) karong Dominggo, Septiyembre 13, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers gipakuratan sa ilang unang duwa sa 26th season sa liga diin gitumba sila sa University of San Carlos (USC) Warriors niadtong Agusto 30.
Samtang sa habig sa UP-Cebu, tumong niini ang makabangon pud gikan sa 0-2 start. Ang Fighting Maroons gipilde sa Cebu Institute of Technology (CIT-U) Wildcats ug Benedicto College (BC) Cheetahs sa ilang unang duha ka duwa.
Ang UP-Cebu ug UV maoy moabli sa collegiate game sa Dominggo, sundan kini sa University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Panthers ug USC.
Sa high school division, matigi ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars Cubs sa first game, samtang ang University of Cebu-Main Junior Webmasters batok CIT-U Baby Wildcats. / RSC