Green Lancers target ang 6-0

Ang pagtapig sa ilang limpyo nga rekord maoy misyon sa defending champion University of the Vi­sa­yas (UV) Green Lancers batok sa Southwestern U­­ni­versity (SWU)-Phinma sa nagpadayon nga Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s bas­ketball tournament karong adlawa, Dominggo, Nobiyembre 5 sa Cebu Coliseum.

Gikan ang Green Lancers sa dominasyon nga kadaugan batok sa Benedicto College Cheetahs, 69-46, niadtong Oktubre 28, 2023 para sa ilang ikalima nga daog sa torneyo.

Tumong sa UV, nga gipa­ngulohan sa beteranong head coach Gary Cortes, ang pag­langkat sa ika-6 nga daog nga makabutang nila sa maayong posisyon sa team standings kuyog ang rivals nga University of Cebu (UC) Webmasters ug University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars.

Sa di pa moduwa ang college players, mokombati pud sa susamang adlaw ang Baby Lancers nga makigharong sa Don Bosco Technology Center (DBTC) Greywolves sa high school division.

Sa laing high school game, mag-agbot ang UC Baby Webmasters ug USJ-R Baby Jaguars.

Samtang sa college division, ang University of the Philippines (UP)-Cebu makigharong sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildkittens.