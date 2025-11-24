Green Lancers target ang ika-9 nga daog

Mga duwa karon
5:15 UV Baby Lancers batok USJ-R Baby Jaguars (High School)
6:45 UV Green Lancers batok CIT-U Wildcats
Tumong sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang pagpadayon sa ilang momentum sa ilang pagbangga sa Cebu Institute of Technlogoy-University (CIT-U) Wildcats sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball tournament collegiate division karong adlawa, Nobiyembre 25, 2025, sa Cebu Coliseum.
Gikan ang Green Lancers sa 64-59 nga kadaugan batok sa ilang rival University of Cebu (UC) Webmasters niadtong Dominggo sa gabii.
Si Raul Gentallan nipupo og 21 puntos, unom ka rebounds, tulo ka assists, ug usa ka steal aron dalhon ang UV sa 8-2 (win-loss) record.
Sa ilang pakigharong sa Wildcats, ang UV adunay tsansa nga mosaka ug motabla sa 9-2 standing sa UC.
Ang Green Lancers ug Wildcats magduwa alas 6:45 sa gabii.
Sa first game, moduwa pud ang UV Baby Lancers batok University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars alas 5:15 sa hapon. / RSC