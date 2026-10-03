Green Lancers ug Wildcats magbugno sa krusyal nga duwa

Lisod nga tahas ang atubangon ni Kevin Villanueva sa iyang pagharong sa wala’y pilde nga si Eduard Teric sa main event sa Sanman 104 karong Oktubre 11, 2026, sa Villa Kristen Resort and Hotel sa General Santos City.
Si Villanueva, usa sa labing gilauman nga prospect sa Sanman Gym, nakaposte og upat ka sunodsunod nga kadaugan batok kang Ariston Aton, Renmark Antaran, Jury Evangelista, ug Ramel Antaran.
Ang bugsotong pilde ni Villanueva sa iyang karera mao ang disqualification batok kang Carl Jeffrey Basil sa miaging tuig.
Samtang, si Teric nisulod sa pro level gikan sa amateur niadtong 2024 ug nindot ang gipakitang aksiyon sukad niadto. Gikan siya sa kadaugan pinaagi sa unanimous decision batok kang Kei Mark Akut niadtong Marso 14, 2026, sa Matanao, Davao del Sur.
Adunay impresibong rekord nga 9-1 nga may lima ka knockouts si Villanueva, samtang si Teric nagkupot ug perpekto nga 8-0 nga may duha ka knockouts.
Sa laing bahin, makigsangka ang manghod sa two-division world champion nga si Marlon Tapales nga si Gabriel Tapales batok sa walay pilde nga si
Justine Oinal.
Sayo niining tuiga, nakig-away si Gabriel para sa bakante nga International Boxing Federation (IBF) Asia featherweight belt apan napilde batok kang Aznuar Kalsynov pinaagi sa fifth round stoppage sa Russia. Apan nakabawi ra sab kini pinaagi sa second round stoppage batok kang Dexter Alimento niadtong Hunyo.
Samtang, si Oinal bag-o lang sab nidaog pinaagi sa unanimous decision batok kang Nelson Bernabe.
Si Tapales adunay 10-2 nga rekord nga may pito ka knockouts, samtang si Oinal adunay 5-0 uban ang usa ka knockout. / EKA