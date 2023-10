Green Lancers, Webmasters nagmangtas sa Cesafi

LUSOT: Mi-layup si Jim Paul Amistoso sa University of the Visayas batok sa depensa sa University of San Jose-Recoletos sa Cesafi men’s basket­ball tournament. Hulagway gikan sa Sugbuanong Kodaker

Richiel S. Chavez Ang defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ug ang University of Cebu (UC) Webmasters mipakita sa ilang kabangis human gipang­lampornas ang ilang manag­lahi nga kontra sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) men's basketball tournament niadtong Sabado, Oktubre 14, sa Cebu Coli­seum. Gilubong sa Green Lan­cers ang University of San Jose-­Recoletos (USJ-R) Jaguars, 88-62, sa panagsangka sa duha ka undefeated teams. Ang gituohan nga sikit nga duwa nahimong blowout game kay nakaposte naman og 21 puntos ang UV padulong ngadto sa halftime. Nainat pa sa UV nga gipa­ngulohan ni bench tactician Gary Cortes ang ilang labaw ngadto sa 31 puntos sa second half ug wa na kini molingiw pa hangtod sa final buzzer. Nagdilaab ang mga kamot ni AJ Sacayan sa maong duwa diin nakahimo siyag 30 puntos, 18 niini gimugna gikan sa three-point area, samtang miamot og 16 puntos si Kent Ivo Salarda alang sa UV. Miiskor og 16 si Elmer Echa­vez, midugang og 12 si Karl Ca­bulao ug 11 puntos kang Jake Engbino sa losing effort sa USJ-R. Sa laing collegiate game, su­sama nga resulta ang gibuhat sa Webmasters sa dihang gilubong nila ang Cebu Roosevelt Memorial College (CRMC) Mustangs, 84-68., alang sa ikatulong daog sa torneyo. Nangulo sa UC mao si Ma­verick Eligoyo ug Jhey Paraldo nga nag-combined alang sa 25 puntos. Si James Gelig ug Redjhee Recimiento adunay 12 puntos matag-usa alang sa pilderong Mustangs.