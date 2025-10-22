Green: Makampyon pagbalik ang GSW

Sa usa ka episode sa Network with Rich Kleiman podcast, gipabuhagay ni Golden State Warriors forward Draymond Green ang iyang dakong pagsalig nga makalabni sila pagbalik og kampyunato ning bag-uhay lang nagsugod nga 2025-26 National Basketball Association (NBA).
“When we don’t have a chance to compete for a championship, I won’t tell you that,” matod ni Green.
Usa sa mga rason nga niburot og maayo ang pagsalig ni Green mao ang paghiabot sa beteranong si Al Horford sa ilang balwarte. / Gikan sa wires