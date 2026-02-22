Green mibida sa Suns

Gituboy ni Jalen Green ang Phoenix Suns ngadto sa 113-110 nga double overtime win batok Orlando Magic human siya nakaigo og buzzer-beater shot sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Mortgage Matchup Center sa Phoenix, Arizona niadtong Dominggo, Pebrero 22, 2026 (PH time).
Nadawat ni Green ang bola sa right corner gikan sa inbound pass ni Royce O'Neale ug niitsa kini og tres nga maoy nakapayanog sa selebrasyon sa ilang korte.
Sa wala pa ang winning-play natabla ni Jevon Carter ang iskor sa 110-all sa nahabiling 1.1 segundos sa duwa. Nitawag og timeout ang Suns nga niresulta sa maong itsa ni Green.
Si Green naglisod pagpasulod sa iyang mga tira sa tibuok duwa, nakahimo lang siya og 6 sa 26 ka itsa sa field ug duha sa unom ka itsa sa free throw line. Apan ang pinaka importante nga itsa wa gyud sipyata ni Green.
Nangulo sa puntos alang sa Phoenix si Grayson Allen nga nakahimo og 27 sa iyang pagbalik gikan sa upat ka duwa nga pahuway tungod sa sprained right ankle. Siya ang niiskor sa tanang pito ka puntos sa Suns sa first overtime.
Nidugang si Collin Gillespie og 19 puntos samtang si Green nitapos sa duwa nga adunay 16 puntos. Si Desmond Bane nipakatap og 34 puntos para sa Orlando gikan sa 12-of-18 shooting sa wala pa kini na foul-out sa unang minute sa overtime. Si Paolo Banchero nitunol og 26 puntos ug 14 rebounds.
Ang Suns nisaka sa 33-24 (win-loss) record, samtang ang Magic natagak sa 29-26 nga baraha. / RSC