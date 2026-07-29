Green mitando sa usa ka tuig nga kontrata

Niuyon ang beteranong si Draymond Green sa usa ka tuig nga kontrata balor og $27.7 million aron magpabilin siya sa Golden State Warriors sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Nagkanayon ang agent ni Green nga si Klutch Sports CEO Rich Paul nga ang kontrata wala nahilakip nga no-trade clause.
Si Green, 36, nahimong four-time All-Star ug four-time champion sa iyang 14 ka seasons nga pagduwa sa Warriors. Nahimo sab siyang 9-time All-Defensive team member ug Defensive Player of the Year niadtong 2016-17.
Sa miaging season, nag-average si Green og 8.4 puntos, 5.5 rebounds, ug 5.5 assists sulod sa 68 ka mga duwa.
Sa kinatibuk-an, nag-average si Green og 8.7 puntos, 6.8 rebounds, ug 5.6 assists sulod sa 949 ka mga duwa human siya gikuha sa Warriors isip second round pick niadtong 2012. / Gikan sa wires