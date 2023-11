Green na-ejected human nanuok

Na-ejected si Golden State Warriors forward Draymond Green gumikan kay gituok niini si Minnesota Timberwolves center Rudy Gobert atol sa engkuwentro sa duha ka mga kampo ning Miyerkules, Nobiyembre 15, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

“Not much to say. That’s just clown behavior,” matod ni Gobert sa gihimo ni Green sa sayong bahin pa lang sa panagsangka diin midaog ang Timberwolves, 104-101.

Parehong wala pa nakatali og puntos ang duha ka mga kampo dihang nahitabo ang insidente.