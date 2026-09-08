Green nagtuo wala’y apil si Kawhi sa tikas

Sa iyang podcast nga “The Draymond Green Show,” gidepensaan ni Golden State Warriors veteran Draymond Green si Kawhi Leonard kabahin sa pagkahilambigit niini sa nasutang pagpanikas sa Los Angeles Clippers sa lagda sa salary cap sa National Basketball Association (NBA).
Nagtuo si Green nga wala’y kalabutan si Leonard kabahin niini.
“I'm happy the team got the bulk of the penalty and not Kawhi," matod ni Green.
Lakip sa silot nga nadawat sa Clippers mao ang pagkatangtang sa katungod niini sa lima ka first round picks ug $30 million nga multa.
Ang silot nga nadawat ni Leonard mao lang ang $700,000 nga multa. / Gikan sa wires