Green taudtaod pa una makabalik

Gilaumang taudtaod pa una makabalik pagduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) si Phoenix Suns Fil-Am star Jalen Green human siya nakasinati og angol (right hamstring strain) atol sa ilang kadaugan batok sa Los Angeles Clippers niadtong Dominggo, Nobiyembre 9.
Mao kini nga natad sa pagkaangol ang hinungdan nganong nakapalta si Green sa nag-unang walo ka mga duwa sa Suns sa season.
Sa iyang pagbalik og duwa, nga maoy labing una niyang tahas isip sakop sa Suns, nimugna dayon si Green og 29 puntos. Ang Suns kasamtangang adunay 6-5 nga rekord. / Gikan sa wires