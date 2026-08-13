Greenland: Adlaw sa tungang gabii

Rodolfo Oscar Pineda, Jr. / Nagsuwat, hulagway
Agadom Calonia / Tampo nga mga hulagway
NUUK CITY, GREENLAND- Nakakita ka ba og ice, kun yelo nga ingon kadako sa trak? O dagat nga suoton? O kahayag sa adlaw sa tungang gabii? O lainlaing kolor nga kahayag sa kawanangan?
Kon wala pa, anhi mo sa Siyudad sa Nuuk (Nuk ang paglitok), ang kabisera sa Greenland ug ang siyudad sa kinaibabwan sa kalibotan.
Ang isla sa Greenland kapito pilo-piluon aron parehas kadako sa Pilipinas, kun 2.16 milyong kilometro kwadrado ang kadak-on. Kabahin kini sa North America.
Dapit sa iyang ulohan, ang dagat Arctic, ug ang North Atlantic Ocean sa iyang tiilan. Nasod sa Norway sa iyang silangan ug Canada sa iyang kasadpan.
Ang Nuuk City anaa sa kasadpang baybayon sa isla sa Greenland o nag-atubang sa Canada.
Ang Greenland usa ka otonomus nga lalawigan sa Gingharian sa Denmark.
Kasamtangang adunay 56,500 ka lumolupyo dinhi sa Greenland , ug 20,000 niini anaa sa Siyudad sa Nuuk.
Sa maong siyudad, adunay 770 ka mga Pilipinhon nga nanarbaho ug ang uban kuyog ang ilang pamilya. Usa na ko niini. Nag-una ang akong asawa dinhi.
Ang mga Pilipino sa Nuuk nagtrabaho sa hotel, grosery, konstraksyon, drayber sa mga pribadong kompaniya, ospital, ug balay sa katigulangan ug mga edaran o mga naay kakulian sa lawas.
Daghang mga turista gikan sa lainlaing mga nasod, ang moduaw dinhi sa Nuuk City kon ting-init.
Kining mga mobisita naglaum nga makakita sa labing dagkong yelo kun iceberg nga nanglutaw sa dagat.
Ang iceberg nga ingon kadako sa depasaheroang bus mogimaw sa dagat, apan ingon kadako sa balay ang ilawom niini. Sa ubang lungsod sa Greenland, adunay iceberg nga sama kadako sa shopping mall.
Sagad sa mga mobisita dinhi sa Nuuk, mangabang og yate kon sila grupo o motorboat kon pamilya.
Manan-aw sila og iceberg ug mosulod sa nagkalainlaing mga fjord kon mag “fjord-hopping” o island- hopping diha sa ato.
Ang fjord usa ka lawom, ug suoton nga tipik sa dagat. Naay mga fjord nga padulong sa awaaw nga dapit diin makakita ang mga mobisita og ihalas nga mga mananap, sama sa reindeer, mga langgam, ug kon palaran, makakita og oso ug mga seals.
Human sa usa ka adlaw nga lulinghayaw, mopahulay ang mga bisita sa balkonahe sa ilang giabangang hotel. Malingaw sila nga magtan-aw sa nagsayaw-sayaw nga Aurora Borealis sa kawanangan. Ang Aurora Borealis mao ang iwag sa Amihanan kun Northern Lights, kahayag sa kawanangan nga lainlaing bulok.
Kon dili ka pa magduka, mahimo sab maghuwat sa “Midnight Sun”.
Haom kaayo kini nga pinulongan sa mga batan-on nga, “Lets Morning the Night”. Kay ang kahayag sa adlaw dinhi sa Nuuk,” kon ting-init, magpabilin hangtod sa tungang gabii kun”Midnight Sun.
Sa ulahing semanaha sa Hulyo, ang adlaw mosubang alas 5:14 sa buntag ug mosawop sa alas 11:53 sa gabii. Hayag gihapon ang palibot inig sawop sa adlaw. Aduna pay daghan, nga makaenganyo sa mga ganahang mobisita dinhi.
Ang mga balay sa Nuuk sagad gama sa kahoy ug tabla, murag mga bangaw nga adunay lainlaing bulok. Naay asul, amarilyo, rosa, lunhaw, pula, ug kahel.
Kining mga balay maayong paghan-ay sa mga solidong bato nga bukid.
Pipila lang kini sa maanindot ug talagsaon kaayong mga talan-awon nga diri lang sa Greenland mo makita. Ug wa ko magdahom nga kining tanan akong masud-ong ug masinati nga personal.