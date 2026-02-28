Gregorio Gohas sa 40th SAC-SMB Awards
Si Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Patrick “Pato” Gregorio motambong sa 40th Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Brewery (SAC-SMB) Cebu Sports Awards isip Guest of Honor and Speaker (GOHAS) sa mahinungdanong kalihukan karong Marso 8, 2026, sa Ayala Center Cebu Activity Center.
Usa kini ka matam-is nga pagbalik alang ni Gregorio nga nakapuyo sa Sugbo sulod sa unom ka tuig gikan niadtong 2000 ngadto sa 2006 isip General Manager sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino ug tsirman sa Cebu Visitors and Convention Bureau nga mitabang pagbandera sa probinsiya isip usa ka destinasyon sa sports tourism.
Usa ka establisadong magpapatigayon, hotelier, ug sports executive, ang 58-anyos nga si Gregorio maoy ika-13 nga pangulo sa PSC, ang ahensiya sa kagamhanan nga gitahasan pagpalambo sa paugnat sa kusog dinhi sa nasod.
Sa wala pa naabot ang kinatas-ang dapit sa liderato sa Philippine sports, si Gregorio nagkupot og nagkadaiyang posisyon, apil na ang iyang pagkapresidente sa Philippine Rowing Association diin ang mga Pinoy rowers mikwalipikar sa 2020 Tokyo ug 2024 Paris Olympics.
Dugang niini, si Gregorio nagsilbe isip secretary-general sa Association of Boxing Alliances in the
Philippines (ABAP), tsirman sa Philippine Basketball Association (PBA) atol sa 2014–2015 niining season, ug miyembro sa Executive Board sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP).
Mitabang sab siya sa mga sports marketing nga mga inisyatiba sa Smart Communications ug nangulo sa DuckWorld PH, usa ka sports management nga kompanya nga nilusad og balik sa "Tour of Luzon" cycling event.
Human gitudlo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. isip PSC chairman niadtong Hulyo 2025, ang administrasyon ni Gregorio nihatag og prayoridad sa kaayuhan sa mga atleta, pagpanindot sa mga pasilidad, propesyonal nga pagdumala sa sports, ug pagpalig-on sa sports tourism.
Gawas sa PSC, nadungagan ang katungdanan ni Gregorio human siya gitudlo nga pangulo sa National Sports Tourism Inter-Agency Committee ubos sa Administrative Order 38 nga gipirmahan ni Presidente Marcos. Buot niining mahiusa ang sports ug promosyon sa turismo.
Pipila pa lamang ka semana ang milabay, si Gregorio gipasidunggan isip "Executive of the Year" sa Philippine Sportswriters Association (PSA) tungod sa sayo niyang mga nakab-ot isip hepe sa PSC.
Ang presensiya ni Gregorio seguradong makahatag og dugang kahayag sa umaabot nga SAC Awards ilabi na sa pagdasig sa mga Sugboanong atleta nga maningkamot pa og maayo aron makuha ang gihandom nilang kalampusan ug matuman ang ilang mga damgo. / Pooled Report