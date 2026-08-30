Greyhounds gilihian og daog sa CESAFI jrs.

Gipakuratan sa San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds ang PAREF Springdale Titans human sila mikawras pagbalik gikan sa double-digit nga lubong aron kuhaon ang 62-59 nga kadaogan sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) high school basketball tournament niadtong Sabado, Agusto 29, 2026 sa Cebu Coliseum, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Greyhounds, nga naapil sa CESAFI karon lang nga season, nga gilubong og 21 puntos sa unang duha ka hugna sa duwa, wa mawagtangi og paglaom ang maong kuponan og nakabangon gyud gamit ang maisugon nga rally sa second half nga maoy nibali sa hangin sa duwa.
Si Anthony Ross Luche maoy nangulo sa SRCDC pinaagi sa iyang double-double nga 17 puntos ug 11 rebounds.
Impresibo pud nga nakaduwa si Jello Onot nga nikamada og 12 puntos, 11 rebounds ug duka ka blocks, samtang si John Raven Dumanhug nitampo og 11 puntos sa SRCDC.
Ang Paref Springdale sa ilang habig gipangulohan ni Anton Lorezon Gratones nga adunay dominante nga 25 puntos ug 21 rebounds. Si Riche Sarmiento II niamot og 19 puntos, tulo ka steals ug tulo ka assists sa Titans. / RSC