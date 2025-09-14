Superbalita Cebu

Greywolves mikawras sa Baby Warriors

ILOG: Nag boxout para sa rebound ang players sa Don Bosco Technical College ug University of San Carlos sa Cesafi 2025 high school basketball game. / Hulagway sa Cesafi Facebook page
Gilupig sa Don Bosco Technical College (DBTC)-Cebu Greywolves ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 67-62, sa opening game sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 25 high school basketball tournament niadtong Dominggo, Septiyembre 14, 2025, sa Cebu Coliseum.

Si James Kennedy Plano nipakatap og double-double nga 12 puntos, 11 rebounds, lima ka steals, tulo ka blocks ug duha ka assists para sa Greywolves.

Ang Baby Warriors gitimon ni Neil Ashley Ibarita sa iyang 19 puntos, siyam ka rebounds, upat ka blocks ug duha ka assists.

Stefanie Przewodnik (tunga) maoy Ms. Cesafi 2025 sa college division. / Hulagway kang Sugbuanong Kodaker
Pavitar Kaur(tunga) maoy Ms. Cesafi 2025 sa high school division. / Hulagway kang Sugbuanong Kodaker

Samtang niadtong Sabado atol sa opening ceremony, gi­ko­­­ronahan nga reyna sa Ms. Ce­safi 2025 sila Stefa­nie Przewod­nik sa USC para sa college division ug si Pavitar Kaur sa CDU sa high school division. / RSC

