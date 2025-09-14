Greywolves mikawras sa Baby Warriors

Gilupig sa Don Bosco Technical College (DBTC)-Cebu Greywolves ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 67-62, sa opening game sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 25 high school basketball tournament niadtong Dominggo, Septiyembre 14, 2025, sa Cebu Coliseum.
Si James Kennedy Plano nipakatap og double-double nga 12 puntos, 11 rebounds, lima ka steals, tulo ka blocks ug duha ka assists para sa Greywolves.
Ang Baby Warriors gitimon ni Neil Ashley Ibarita sa iyang 19 puntos, siyam ka rebounds, upat ka blocks ug duha ka assists.
Samtang niadtong Sabado atol sa opening ceremony, gikoronahan nga reyna sa Ms. Cesafi 2025 sila Stefanie Przewodnik sa USC para sa college division ug si Pavitar Kaur sa CDU sa high school division. / RSC