Grids sa Luzon, Visayas, Mindanao konektado na

Ang power grids sa Luzon, Visayas, ug Mindanao pisikal na nga konektado atol sa inagurasyon ug commercial energization sa P52-bilyunes nga Mindanao-Visayas Interconnection Project (MVIP) niadtong Biyernes, Enero 26, 2024.

Gipangulohan ni Presiden­te Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial switch-on sa MVIP kaniadtong Biyernes sa Malacañan, kauban nila ni Energy Secretary Raphael Lotilla, House Speaker Martin Romualdez, ug presidente sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) Anthony Almeda.

Ang switch-on nagtimaan sa pagsugod sa usa ka gipalambo nga kalig-on sa kuryente nga kasaligan ug pag-supply niini sa tibuok nasod.

“It’s the first time in the history of our nation that three major power grids in Luzon, Visayas, and Mindanao are now physically connected,” matod ni Marcos sa iyang pagpamulong.

Ang koneksyon magtugot sa hapsay nga transmission sa kuryente nga namugna gikan sa mga planta sa kuryente nga nahimutang sa Mindanao ngadto sa power grids sa Visayas ug Luzon ug vice versa.

Matod ni Marcos nga magdala kini sa iyang gitawag nga “dako kaayo” nga potensyal sa ekonomiya sa tibuok nasod.