Griffin gitangtang isip Bucks coach

Human sa 43 ka mga duwa, nagpatong sa ikaduhang luna sa Eastern Conference ang Milwaukee Bucks sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) dala ang 30-13 nga rekord.



Apan bisan pa niini, nakadesisyon ang management nga taktakon si Adrian Griffin isip head coach.



“This was a difficult decision to make during the season,” pamahayag ni Bucks general manager Jon Horst.



Taliwala sa maayong gipakita sa Bucks, adunay katahap ang management kon makalahutay ba sila paingon kampyunato gumikan sa haw-­ang sa ilang depensa.