Grigsby on-call import sa Ginebra

Naa sa on-call ang kasamtangang sitwasyon ni Riley Grigsby isip import sa Brgy. Ginebra Gin Kings gumikan kay gilaumang mobalik na pagduwa ang resident import sa labing bantugang basketball team sa nasod nga si Justin Brownlee sa pagbalik sa aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup, mga siyam ka semana gikan karon.
Nagkanayon si Ginebra coach Tim Cone nga si Grigsby gihapon ang ilang kuhaon kon dili pa makaduwa si Brownlee inig human sa kampanya niini kauban ang Gilas Pilipinas sa nagkaduol nga Asian Games ug 4th window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
“Riley will stay on call for us. And if something happens to Justin or he couldn’t make it, there’s a good chance that we bring Riley back,” matod ni Cone nga napatik sa www.spin.ph.
Nagkanayon si Grigsby nga wala ra niya panumbalinga nga usa lang siya ka reserba kang Brownlee ug andam siyang moduwa kon kinahanglanon sa Gin Kings ang iyang serbisyo.
"Obviously, I want to come back and play but I wish nothing but good health for Justin, he can come back and finish his career with Ginebra. Obviously, what he has created here has been great. But if they need me, I’ll be ready," matod ni Grigsby.
Sa unom ka mga duwa nga nakapakita siya'g aksiyon sa Gin Kings, si Grigsby nag-average og 31.8 puntos, 10.8 rebounds, 4.2 assists, 1.6 steals, ug 1.6 blocks. / ESL