Nagpakatap og career-high 47 puntos si Quentin Grimes aron agakon ang host Los Angeles Lakers sa overtime nga kadaugan batok sa Charlotte Hornets, 118-114, kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning iyang kabangis, si Grimes nipaulbo og 10 ka three-point bombs diin ang katapusan niini nahitabo sa nahabiling 1.7 segundos sa regulation period ug maoy nakapugos og overtime.
Si Luka Doncic nidugang og 36 puntos alang sa Lakers, nga ningkombati nga wala ang duha sa ilang labing mga pambato nga sila si Austin Reaves ug Walker Kessler, kinsa pulos nagpaalim sa ilang angol.
Naggukod ang Lakers og 18 puntos sa 2nd half ug sa pagpangulo ni Grimes, hingpit silang nakabangon gikan sa maong pagkalubong.
Sa 4th quarter, 21 puntos ang nahimo ni Grimes.
Ang Hornets gipangulohan nila ni Brandon Miller ug Naz Reid pinaagi sa ilang 28 puntos matag usa. / Gikan sa wires