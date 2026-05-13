Grizzlies forward Clarke namatay

Sa edad nga 29, nipanaw sa laing kalibotan si Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke, pahibalo sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Miyerkules, Mayo 13, 2026 (PH time).
Gikataho nga ang patay nga lawas ni Clarke nakit-an sulod sa usa ka panimalay sa San Fernando Valley sa Los Angeles County, California, USA human nirsponde ang paramedics sa usa ka emergency call.
Wala pa masayri kon unsa’y hinungdan sa kamatayon ni Clarke.
Hinuon, adunay katahap ang mga awtoridad nga posibleng drug overdose ang hinungdan sa kalit nga kamatayon ni Clarke. / Gikan sa wires