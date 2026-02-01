Grizzlies gilamoy sa T’Wolves

Nagmangtas ang Minnesota Timberwolves ug gikuniskunis ang piang na daan nga Memphis Grizzlies, 131-114, didto mismo sa korte sa nauwahi sa National Basketball Association (NBA) sa FedEx Forum kagahapon, Pebrero 1, 2026 (PH time).
Ang pambato sa Timberwolves nga si Anthony Edwards nibundak og 33 puntos nga maoy nitiwas sa gahangak na nga Grizzlies, kinsa nakatilaw sa ilang ikaunom nga sunodsunod nga pilde.
Ang Grizzlies nagmingaw gihapon sa serbisyo sa ilang star player nga si Ja Morant ug key players nga sila Jaren Jackson Jr., Santi Aldama, and John Konchar tungod sa injuries.
Ang Timberwolves sa ilang habig nisaka sa ikalima nga pwesto sa Western Conference bitbit ang 31-19 (win-loss) nga baraha.
Ang forward nga si Julius Randle niamot og 27 puntos ug pito ka assists para Timberwolves nga nipatik sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga daog.
Samtang si Naz Reid ug Jaden McDaniel nidugang og 20 puntos matag-usa ug si Rudy Gobert nilangkat og 16 ka rebounds ug duha ka blocks sa Minnesota.
Si Ty Jerome, kinsa nipakita og aksiyon sa unang higayon karon nga season human naayo sa right calf strain, maoy nangulo sa samaran nga Grizzlies sa iyang 20 puntos og unom ka rebounds.
Ang Memphis (18-29) naa sa pinakailawom sa West team standings sunod sa Utah Jazz (15-34).
Sa laing matchup, nagpadayon ang kainit sa Charlotte Hornets ug ilang gibuntog ang higante nga si Victor Wembanyama ug ang San Antonio Spurs 111-106.
Si Brandon Miller nipabuto og 26 puntos ug walo ka rebounds para pangulohan ang Hornets ug lupigon ang iyang kadungan sa NBA Draft nga si Wembanyama.
Si Wembanyama mao ang top pick sa 2023 NBA Draft ug gisundan siya ni Miller.
Ang Hornets, kinsa niinat sa ilang win streak ngadto sa unom ka duwa, nakakuha og 21 puntos gikan sa bench ni Collin Sexton ug 16 puntos, walo ka rebounds ug walo ka assists kang LaMelo Ball. / RSC