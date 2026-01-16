Grizzlies gipatulog sa Magic

Nibangon sa 20 puntos nga pagkalubong ang Orlando Magic og gitumba ang Memphis Grizzlies, 118-111, sa unang National Basketball Association (NBA) regular season game nga giduwa didto sa Berlin niadtong Biyernes, Enero 16, 2026 (PH time).
Nikolekta si Paolo Banchero og double-double nga 26 puntos ug 13 rebounds para sa kadaugaon sa Magic kinsa gilubong unta og 20 puntos sa second quarter.
Ang Magic nisutoy sa third quarter pinaagi sa makabungog nga 26-12. Ang 12 puntos sa Grizzlies sa maong quarter maoy labing ubos nga gitugot sa Magic sa usa ka quarter karon nga season.
Nahimong malipayon nga homecoming para sa German-born players Franz Wagner, Moe Wagner ug Tristan da Silva ang maong duwa.
Si Wagner nakahimo og 18 puntos lakip na ang siyam ka rebounds sa iyang pagbalik gikan sa 16-game absence tungod sa ankle injury, nidugang si Wagner og 7 puntos sa ikaduhang duwa gikan sa torn ACL, samtang si da Silva nitampo og 8 puntos.
Usa sa highlight sa maong duwa mao ang hansak ni Anthony Black nga nag-viral sa social media diin gigukod siya og upat ka Grizzlies players ug nakabuhat pa siya sa yano nga dakdak.
Gitapos ni Black ang duwa nga adunay 21 puntos, nakapasulod siya og upat ka tres.
Si Jaren Jackson Jr. nakabuhat og 30 puntos para sa samdan nga Grizzlies kinsa napilde og pito sa uwahing siyam ka duwa.
Nitampo si Santi Aldama og 18 puntos, si Cedric Coward niamot og 17 sa Memphis nga padayon naghuwat nga makabalik si Ja Morant kinsa absent na og unom ka sunodsunod nga duwa tungod sa right calf contusion. / RSC