Grizzlies gipilde og ika-16 sa Thunder

Gipatapsingan sa league-leading Oklahoma City Thunder ang Memphis Grizzlies, 117-116, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Memphis, Tennessee niadtong Sabado, Enero 10, 2026 (PH time).
Si Jalen Williams nipakatap og 26 puntos, samtang nidugang si Kenrich Williams og 21 puntos lakip na ang tres nga maoy nakapalabaw sa Thunder sa nahabilin nga 1:07 sa duwa.
Wa na molingi pa ang Thunder sa ilang paglabaw, 115-114, human sa itsa ni Williams. Nisuway pa og patabla ang Memphis sa uwahing segundos sa duwa apan ang 14-foot shot ni Cedri Coward natapalan ni Thunder guard Alex Caruso aron mahipos sa Oklahoma City ang road win.
Ang Thunder nitali sa ika-16 nga sunodsunod nga daog sa Memphis, lakip na niini ang sweep sa first round sa miaging playoffs.
Pulos kuwang ang players sa duha ka team tungod sa injuries, apan sa habig sa Thunder nipakita og labok ang ilang bench players.
Wa makaduwa sa defending champion Thunder sila reigning league MVP Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein ug Cason Wallace.
Ang Memphis sa ilang habig padayon sa paghuwat sa pagbalik sa ilang star player nga si Ja Morant (right calf contusion) ug ang rotation player nga si Zach Edey (left ankle stress).
Nidugang si Ajay Mitchell og 23 puntos ug si Aaron Wiggins nitampo og 16 puntos para sa Oklahoma City.
Si Jaren Jackson Jr. nikamada og 23 puntos ug pito ka rebounds, nitunol si GG Jackson og 18 puntos, ug si Santi Aldama nidugang og 15 puntos sa pilderong Memphis.
Nisaka ang Thunder sa 32-7 (win-loss) record ug padayong nga naghupot sa best-record sa NBA karon nga season, samtang ang Grizzlies natagak sa 16-22 nga baraha. / RSC