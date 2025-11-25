Grizzlies gitiklo sa Nuggets

Nagpakatap og 29 puntos ug walo ka assists si Jamal Murray samtang gimugna ni Peyton Watson sa 4th quarter ang 14 sa iyang 27 puntos aron pangulohan ang kadaugan sa Denver Nuggets batok sa hosts Memphis Grizzlies, 125-115, ning Martes, Nobiyembre 25, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang three-time MVP nga si Nikola Jokic nirehistro sa iyang ika-10 nga triple-double sa season, 17 puntos, 16 assists, ug 10 rebounds, aron tabangan ang Nuggets nga maangkon ang ikaduhang luna sa Western Conference dala ang 13-4 nga rekord.
Ang Grizzlies, nga padayong ningkombati nga wala ang ilang pambatong pointguard nga si Ja Morant (right calf strain), gipangulohan ni Jock Landale pinaagi sa iyang career-best 26 puntos ug 10 rebounds.
Nidugang og 22 puntos si Jaylen Wells samtang niamot og 18 puntos si Cam Spencer alang sa Grizzlies.
Ang Nuggets, nga ningkombati nga wala ang ilang duha ka starters ng sila si Christian Braun (left ankle sprain) ug Aaron Gordon (right hamstring strain), nakamugna og 114-108 nga labaw sa nahabiling kapin sa unom ka mga minutos human nakapaulbo og duha ka sunodsunod nga three-point bombs si Murray.
Sa nahabiling 2:23 minutos, nainat sa Nuggets ang ilang labaw ngadto sa 119-108 ug ning higayuna, tataw nga ning-alisgaw na ang kapildihan sa Grizzlies, nga nahagsa sa 6-12 nga rekord.
Sikit pa kaayo ang kombati sa sayong bahin ug sa dihang nakamugna og 20-18 nga labaw ang Nuggets pinaagi sa three-point play ni Jokic, wala na kini nila buhii hangtod na sa katapusang gutlo.
Naprotektahan sa Nuggets ang ilang labaw pinaagi sa hugot nilang depensa nga naghatag og labad sa ulo sa Grizzlies sa kinatibuk-ang duwa. / Gikan sa wires