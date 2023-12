Grizzlies gituboy ni Morant

NEW ORLEANS - Gitapos ni Ja Morant ang iyang 25 ka duwa nga suspensyon pi­naagi sa pagtuboy sa Memphis Grizzlies sa makapa­kitbi sa atay nga kadaugan batok sa New Orleans Pelicans 115-113 sa Miyerkules, Disyembre 20, 2023.

Gitapos ni Morant ang iyang 34-puntos sa iyang debut nga pagbalik pinaagi sa spinning dribble nga floater sa hinapos nga segundos aron pakagi­ngon ang host nga Pelicans.

Ang Grizzlies ni­sulod sa duwa human sa sunodsunod nga lima ka mga kapildihan, dunay 6-19 nga record sa 25 ka mga duwa nga wa si Morant. Si Morant gisuspenso human subli nga nakita sa social nga nagbitbit og pusil.

Sa pagsugod sa duwa nabiyaan ang Grizzlies og 24 puntos apan nilabaw sila 113-111 human napasulod ni Morant ang bola sa nahabilin nga 1:22.

Nakatabla ang Pe­licans niini ug nagbinayloay na ang duha ka teams og three pointers nga pulos nangasipyat hangtod nga napasulod ni Morant ang iyang itsa nga nakapakurat sa mga nanan-aw.

“I’ve been putting work in, man,” matod ni Morant. “I ain’t play a game in eight months. Had a lot of time to learn myself. A lot of hard days where I went through it. But you know, basketball is my life — what I love, therapeutic for me. And I’m just excited to be back.”

Gidisenyo ni Grizzlies coach Taylor Jenkins ang nakapadaug nga dula alang kang Morant ug gisalig niya ang tanan ngadto sa two-time All Star.

“He was able to do whatever he wanted,” matod ni Pelicans forward Zion Williamson. “Ja was able to get downhill a lot. Him doing that opened up the game for the rest of them.”

Si Jaren Jackson Jr. miiskor og 24 puntos ug si Desmond Bane adunay 21 alang sa Memphis, nga nakaputol usab sa upat ka sunodsunod nga ka­da­ugan sa Pelicans.

Si Brandon Ingram miiskor og 34 puntos alang sa New Orleans, apan ang oras ni Williamson sa korte nalimitahan ngadto sa 24 minutos pinaagi sa foul trouble ug mitapos lang siya og 13 puntos.

Si Morant gibiaybiay sa mga partisan nga fans sa Pelicans atol sa pregame ug usab sa dihang iyang gigunitan ang bola sa pagbukas sa possession.