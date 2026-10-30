Grizzlies padayong nagbangis sa 2026-267 NBA

Padayon ang kabangis sa batan-ong puwersa sa Memphis Grizzlies ug ilang gipangkawras ang hosts Portland Trail Blazers, 124-103, aron protektahan ang ilang limpyong rekord sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Biyernes, Oktubre 30, 2026 (PH time).
Ang Grizzlies, nga ningkatkat sa 5-0 nga rekord, nipatong sa sayong liderato sa Western Conference kauban ang Houston Rockets.
Ang Grizzlies ug Rockets mao na lang ang teams nga wala pay pilde ning 2026-27 season.
Gimugna sa impresibong rookie nga si Cameron Boozer ang labing una niyang triple-double aron pangulohan ang Grizzlies.
Nagpakatap si Boozer og 18 puntos, 12 rebounds ug 12 assists, niamot sab og 18 puntos si reserve Isaiah Stewart, nidugang og 17 puntos si Cedric Coward samtang nitunol og 13 puntos si Zach Edey.
Gikan sa sikit kaayo nga kombati, ang Grizzlies ningpabulhot sa ilang opensa sugod sa tungatungang bahin sa 3rd quarter ug ninglahos na sila paingon sa kadaugan.
An Trail Blazers gipangulohan ni Deni Avdija pinaagi sa iyang 24 puntos samtang niamot og 14 puntos ang kanhi sakop sa Grizzlies nga si Ja Morant. / Gikan sa wires