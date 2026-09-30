‘Groomer’ sa estudyanteng namusil sa eskwelahan sa S. Cotabato, nailhan na

Giila na sa mga awtoridad ang “groomer” sa 14-anyos nga suspek sa trahedya sa pagpamusil sa Banga National High School sa South Cotabato niadtong Septiyembre 18, 2026, matod ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla sa Miyerkules, Septiyembre 30, 2026.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita, gibutyag ni Remulla nga gipangita na sa kapulisan ang maong tawo kinsa taga South Cotabato sab.
“Yes malapit na. Wala na sa bahay niya pero hinahabol na namin. Andun lang siya sa South Cotabato,” matod sa kalihim.
“18 years old. Hindi ko lang alam kung nag-aaral pero 18 years old. Na Identify na siya kung sino,” dugang niya.
Tulo ka estudyante, lakip ang namusil ang namatay samtang walo pa ang naangol dihang ang estudyante sa Grade 9 namusil sulod sa eskwelahan wala madugay human sa break sa paniudto.
Ang suspek nga gikatahong adunay problema sa pangisip, nangawat sa armas nga iya sa iyang amahan.
Una nang nagpahayag si Remulla nga namatikdan sa mga ginikanan ang mga problema sa pangisip sa ilang anak niadtong Abril ug nisulay sila sa pagdala kaniya ngadto sa mga eksperto sa sikolohiya.
Matod niya, nalambigit sab pag-ayo ang namusil sa “deep dark web,” diin posible nga naimpluwensyahan siya sa paghimo sa pagpamusil. /TPM/SunStar Philippines