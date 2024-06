Groundbreaking sa LLEX giuswag

Giuswag sa wa pa matino nga petsa ang groundbreaking sa Lapu-Lapu Expressway (LLEX) human wala mahinayon sa ikaduhang gitakda niini sa Hunyo 27, 2024.

Tungod kini sa mga kuwang nga dokumento sa proyekto ug dili usab available si Presi­dente Ferdinand Marcos Jr. nga gipaabot nga motambong sa seremonyas.

Unang pagpakgang niini niadtong Hunyo 14, 2024, tu­ngod sa internal nga kasabutan sa final alignment sa infra project sulod sa LLEX Corp., sumala ni Bise Mayor Celedonio Sitoy.

“Actually, ang gipaabot gyud nato makompleto ang tanan paperworks, labi na sa atong alignment. Kaduha, ang kuan ang agreement sad nila bahin gihapon sa alignment (Actually, what we really expect is to complete all the paperwork, especially for our alignment. The agreement between them is still part of the alignment),” matod ni Sitoy sa interbyu sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Hunyo 27.

Gipasabot ni Sitoy nga ang mga papeles naglakip sa mga permit alang sa mga barangay ug usa ka pinal nga kasabotan sa pag-align sa proyekto.

Sa sinugdanan, ang alignment sa proyekto magdugtong sa Pilipog Bridge, ang taytayan nga magdugtong sa Cordova ngadto sa Lapu-Lapu City, paingon sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA), matod ni Sitoy.

Apan, usa ka developer gikan sa joint venture agreement misugyot og bag-ong alignment alang sa infrastructure project nga maoy hinungdan sa pagkalangan sa groundbreaking.

Dugang ni Sitoy nga gawas niini nga mga hinungdan, ang schedule ni Presidente Marcos ang gikonsiderar nga manguna sa groundbreaking nga proyekto. Kini usab ang hinungdan ngano wala mahi­tabo ang groundbreaking niadtong Hunyo 26.

Matod usab niya, plano nila nga ipresentar ang usa ka miniature building sa socia­lized housing project sa Siyudad ngadto kang Marcos atol sa groundbreaking.

Ang socialized housing project usa ka donasyon nga duha ka ektarya nga lote sa Barangay Calawisan sa usa ka pribadong kompanya, Johndorf Ventures Corp.

Sa pagkakaron, gipaabot sa City Government ang nahisgutang kasabutan ug manga­yo sila og updates gikan sa Lapu-Lapu City Legal Office (CLO), matod ni Sitoy.

Ang Siyudad naglaum nga mapadayon ang groundbrea­king sa Hulyo, dugang niya.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak sa CLO alang sa dugang mga detalye, apan wala kini molampos.

“Aside from these factors, wa nay problema ready naman na tanan. Tan-awon ang agreement, requirements with regards to securing permits. Otherwise, ang tanan kinahanglan na-comply naman,” dugang ni Sitoy.

Ubos sa LLEX Corp. mao ang Premium Megastructures Inc., Ulticon Builders Inc., ug MTD Philippines Inc. nga adunay JVA sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Ang P25-bilyon nga LLEX nga proyekto sa dili madugay, maghatag sa mga biyahedor og kasayon ​​ug mas paspas nga mga rota paingon sa airport kon mahuman na kini. / DPC