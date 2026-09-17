Grupo gihulma sa Kapitolyo nga modumala sa basura

Gihulma sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang Technical Working Group (TWG) alang sa pagpalig-on sa plano, implementasyon, ug monitoring sa solid waste management programs sa tibuok lalawigan.
Pinasubay sa Resolution No. 2026-02 ang TWG maoy moabag sa technical, planning, engineering, environmental, legal, financial, monitoring, ug administrative support sa Cebu Provincial Solid Waste Management Bureau (CPSWMB).
Kini aron pagseguro nga adunay proper coordination ang tanan nga palisiya, rekomendasyon, ug monitoring reports.
Maglangkob sa maong grupo ang Provincial Environment and Natural Resources Officer (Penro) isip Chairperson samtang ang Provincial Planning and Development Office (PPDO) maoy Vice Chairperson.
Kalakip na niini ang mga buhatan sa lokal ug National Government Agencies ingon man ang mga pribadong sektor.
Giklaro sa maong lagda nga kon dunay pundo nga gikinahanglan alang sa operations niini, kuhaon gikan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo apan magdepende sa pundo nga kasamtangan sa accounting subject usab sa pagtugot sa auditing laws, rules ug regulations.
Sa nasayran, una na nga nipahibalo si Gobernador Pamela Baricuatro sa himuong pagpalambo sa solid waste management aron dili kini mahimong dakong problema sa lalawigan ilabi na nga mao kini usa sa dakong hinungdan sa pagbara sa mga agianan sa tubig kon magpasagad sa basura. / ANV