Grupo gitukod para sa cancer patients

Kapin sa 100 ka multi-disciplinary cancer practitioners ang gitapok isip kaalyansa sa usa ka non-profit organi­ations nga magtutok sa pagtabang sa mga adunay sakit nga cancer.

Si Cebu Provincial Board Member Stanley Caminero, ug Ellie May Villegas, usa ka medical oncologist, lakip na si Dr. Vladimir Mikhailovich Moiseyenko, director sa Napalkov Cancer Center of Saint Petersburg sa Russia, ningpirma og kasabotan alang sa Sugbo-StRusso niadtong Biyernes, Agusto 23, 2024, sa Vicente Sotto Memorial Medi­cal Center (VSMMC).

Ang SUGBO sa Sugbo-StRusso nagpasabot og Scienti­fic Understanding Globally, Benevolent, ug Omniscient health professionals samtang ang St.RUSSO nagpasabot og Saint Petersburg brand sa Medical Care, Research, Unite, Share, Sustain, Opportunities.

Ang Sugbo-StRusso Health Alliance, usa ka alyansa nga nagsubay sa non-profit principles. Nagpasabot nga giporma kini dili aron mokita kon dili mopasiugda og economic activity nga basi sa balaod ug makahatag og benepisyo sa mga pasyente.

Ang koalisyon gilangkuban og multi-disciplinary cancer practitioners nga adunay kalam­bigitan sa natad sa medisina hilabi na sa cancer research ug treatment.

“Kani siya nga coalition would actually be indepen­dent of any institution or go­vernment, local lang ni among association and specific ni siya sa management sa mga cancer cases but multi-disciplinary ni siya kay giapil nato ang doctors, nurses, radiologist and other kay para inclusive gyud siya and broad-base gyud siya,” pasabot ni Caminero.

Niadtong Hunyo 6, 2024, si Cebu Gov. Gwendolyn Garcia ug Dr. Moiseyenko nagpinirmahay og memorandum of understanding (MOU) alang sa ilang panagtambayayong sa cancer research ug treatment.

Ang maong MOU maoy nagsilbing bunga sa pagbisita sa grupo nga gipangulohan ni Garcia sa Russia nga naglakip sa Saint Petersburg International Economic Forum 2024.

Gitataw ni Caminero nga ang inisyal nga suhestiyon ni Garcia mao ang ideya kabahin sa kon unsaon pagpalad sa relasyon sa koalisyon ngadto sa cancer practitioners ug dili lang sa gobiyerno.

“Pero kani man gud sila institutions man gud ni sila sa gobiyerno, walay coalition ug collaboration sa mga professionals nga independent of the government and the institutions, so, naka-come up siya ana nga idea, ana ko, that’s a good idea, Guv,”” pasabot ni Caminero. / CDF