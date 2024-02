Grupo midangop ni Rama tungod sa ban nga paputi, gibaligya sa mall

Usa ka non-government organization (NGO) ang na­ngayo og tabang ni Cebu City Mayor Michael Rama sa paghunong sa illegal nga pagbaligya sa mga kontrabando nga cosmetics nga adunay taas nga konsentrasyon sa mercury.

Sa press statement niadtong Pebrero 22, 2024, ang Eco­Waste Coalition nihangyo sa Office of the Mayor nga "mohimo og lakang sa pagsanta sa pagpamaligya sa usa ka mall sa dakbayan sa skin whitening cosmetics nga gi-ban sa Food and Drug Administration (FDA)."

Gusto sa grupo nga ang City Government mohimo og unanounced inspection sa usa ka mall sa downtown Colon St. ug ubang retail outlets aron pagsakmit sa banned cosme­tics nga dunay mercury.

Ang EcoWaste Coalition nagkanayon sa miaging se­ma­na, ang mga bisita nga staff sa EcoWaste Coalition niadto sa usa ka mall sa downtown Colon.

Si Aileen Lucero, national coordinator sa EcoWaste Coalition, nagkanayon nga ki­ning cosmetic products kulang sa gikinahanglang cosmetic product notification.

Kini usab giingong adunay mercury nga labaw sa maxi­mum limit nga usa ka part per million (ppm) sumala sa ASEAN Cosmetic Directive ug sa Minamata Convention on Mercury.

“As part of its vision towards a zero waste and to­xics-free society, the EcoWaste Coalition has been campaigning for pollution prevention and reduction from chemicals and waste, particularly targeting mercury-added products like skin lightening cosmetics that should have been phased out globally in 2020,” tipik sa ilang pamahayag.

Ang mercury usa ka kemikal nga makadaot sa kahimsog nga dili gitugotan sa mga cosmetic nga produkto.

Giingon sa NGO nga gidili sa FDA ang Goree Day & Night Beauty Cream ug Goree Beauty Cream nga adunay Lycopene kaniadtong 2017, samtang ang pasidaan sa panglawas sa publiko batok sa Goree Gold 24K Beauty Cream migawas kaniadtong 2023.

Matod pa nga base sa gihimong chemical screening sa grupo pinaagi sa X-ray fluo­rescence (XRF) device, ang Goree Day & Night Beauty Cream nasuta nga kontaminado sa 28,740 ppm; Ang Goree Beauty Cream nga adunay Lycopene nga adunay 28, 690 ppm ug Goree Gold 24K Beauty Cream nga adunay 25,460 ppm nga mercury.

Ang lebel sa mercury nga makita sa tulo ka produkto sa Goree milapas sa gisugyot nga threshold value nga 15 ppm alang sa mercury waste ubos sa Minamata Convention.

Ang EcoWaste Coalition namatikdan nga ang ubang mga nasod migamit og mas health-protective standard sama sa 5 ppm sa pagtino sa mercury waste.

Si Lucero miingon nga ang mercury usa ka “potent neurotoxin nga makadaot sa daghang bahin sa lawas, lakip na ang utok ug nervous system, ang kidney ug ang panit mismo nga makita sa rashes sa panit, pagkausab sa kolor ug scar ug ang pagkunhod sa resistensya sa panit sa bacterial ug fungal infections.”