Grupo nanawagan sa boluntaryong paglimpyo sa Guadalupe River

Mga lumolupyo giawhag sa pagsalmot sa boluntaryong cleanup drive sa Guadalupe River sa Barangay Pasil, dakbayan sa Sugbo.

Ang founder ug environment advocate nga si Mike Smith sa Zero Co., nga nangulo sa inisyatiba, nga nagsugod kaniadtong miaging Dominggo, Hulyo 7, 2024, nanawagan alang sa dugang nga mga tawo aron makatabang sa pagtangtang sa baga nga gidaghanon sa mga plastik, lampin, sanitary napkin, ug condom, ug uban pang basura, gikan sa suba.

Si Smith, nga gikan sa New South Wales sa Australia, ug ang iyang team nagtinguha sa paghawan sa lugar sa solid waste. “This is a call-out to everyone in Cebu City. We are doing a clean-up on the beach at Pasil near the mouth of Guadalupe River. There is so much rubbish here. We can’t clean it up ourselves,” matod ni Smith sa usa ka post sa Facebook.

“Our goal is to remove all the rubbish on this beach, but we can’t do it alone. Please come down and help us. We need some volunteers,” dugang niya.

Niadtong Biyernes, Hulyo 12, ang grupo ug mga boluntaryong grupo nakakolekta na og kapin sa 5,000 ka sako sa basura gikan sa kabaybayunan sa Pasil.

Sumala sa report sa Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau 7, ang Guadalupe River kay “highly contaminated” nga katubigan. Ang suba kontaminado sa domestic wastewater ug solid waste gikan sa mga panimalay sa densely populated area kilid niini, matod pa niini.

Ang grupo ni Smith niingon nga kadtong gustong mosalmot mahimong moadto sa dapit ubos sa Cebu-Cordova Link Expressway sayo pa sa alas 4 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag.

Gihisgutan ni Smith sa usa ka post sa Facebook nga ang cleanup drive matapos sa Hulyo 17.

Ang tanang indibidwal nga gustong moapil gitambagan nga magdala sa ilang alcohol, extra shirts, ug gloves, mas maayo nga double-layered aron malikayan ang pagkasamad sa hait nga mga butang ug dagom nga makita sa tapok sa basura.

Wala girekomendar ang surgical ug cloth-material gloves.

Ang mga indibiduwal nga adunay bukas nga mga samad nga nagplano sa pagsalmot wala gidasig sa pag-apil kay basin maigo sa sakit nga leptospirosis ug uban pang susama nga mga sakit.

“Anyone out there in Cebu, if you want to come down and do this clean-up, we will be very appreciative of that. We have gloves and sacks for volunteers. We will be here from 4:00 to 11:00 a.m., Saturday and Sunday. We’ve got a whole beach to go,” niingon si Smith. / DPC