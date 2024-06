Grupo: Pilipinas dili gihapon gawasnon

Kapin sa 100 ka mga de­monstrador gikan sa lainlaing multi-sectoral nga grupo nimartsa-protesta sa buntag atol sa Philippine Independence Day, Martes, Hunyo 12, 2024.

Ang mga protesta nga gihimo sa multi-sectoral groups sa Sugbo aron pagpakigbisog nga ang Pilipinas makakab-ot sa tinuod nga kagawasan sa nasod.

“We are doing this protest to remind our people that the Philippines is still in its quest to achieve the true liberation of the country,” sumala ni Bayan Central Visayas regional coordinator and council member John Ruiz.

PANAWAGAN

Si Ruiz niingon nga ilang nag-unang tumong sa maong kalihukan mao ang pagtubag sa gobyerno sa pagpalambo sa mutually beneficial nga mga kasabutan uban sa ubang mga nasod kalabot sa padayon nga presensya sa US military.

“The main issue is the continued US military presence thru VFA & EDCA (Visiting Forces Agreement and Enhance Defense Cooperation Agreement), endangering us with the geopolitical competition with China and China’s bullying and encroachment it is also an issue that we need to unite with other countries and not rely on US Military posturing in the region,” matod ni Ruiz.

Sa opisyal nga website sa United States Government, kini nagkanayon nga ang hugot nga kooperasyon sa seguridad tali sa United States of America ug Republic of the Philippines gibase sa 1951 Mutual Defense Treaty (MDT) tali sa duha ka nasod.

Ang 2014 EDCA ug ang 1998 VFA pareho’ng nagpalig-on sa Mutual Defense Treaty (MDT).

Pinaagi sa EDCA, ang mga personahe sa US gihatagan og rotational access sa mga lugar nga gikasabutan nang daan sa Pilipinas alang sa security cooperation exercises, joint ug combined military training exercises, ug humanitarian aid ug disaster relief operations.

Matod ni Ruiz nga kon gusto sa gobyerno nga adunay independente nga polisiya sa gawas, kinahanglan nga maghimo kini og mga kasabutan nga mutually beneficial.

“Nagsalig sa kusog sa Pilipino ug nagtukod og usa ka himsog nga diplomatikong relasyon uban sa daghang mahigalaon nga mga nasod ug dili magsalig sa oportunistikong imperyalistang nasod sama sa US o China,” matod ni Ruiz.

MALINAWON

Ang grupo nagmartsa gikan sa Plaza Independencia paingon sa Freedom Park ug nipahigayon sa ilang mga protesta sa dalan Colon, Cebu City.

Ang mga nagprotesta makita nga nagdala og mga bandera sa ilang mga grupo ug mga plakard nga adunay mga mensahe, “Atin ang Pilipinas,U.S ug China, Layas!”

“Demilitarize West Philippine Sea,” sumala sa laing placard.

Ang protesta nga nagsugod sa alas 9:30 sa buntag nahuman sa udto nga wala makapahinabog pagkalangay sa trapiko sa dalan Colon.

Anaa sa dapit ang Cebu City Traffic officers ug polis. / CDF