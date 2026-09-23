Grupo'ng manalipod sa kabataan batok cyber exploitation, gilusad

Gilusad ang Cybershield-Against Sexual Exploitation-CASE Movement aron panalipdan ang kabataan batok sa online sexual abuse ug exploitation.
Usa ka non-government organization ang nangulo sa maong inisyatiba, uban sa suporta sa mga ahensiya sa gobiyerno. Nitambong sa paglusad ang mga opisyal sa kapulisan, sa pagpangulo ni Police Lieutenant General Bernard Banac, Deputy PNP Chief for Administration ug Police Colonel Jay Guillermo, hepe sa PNP Anti-Cyber Crime Group, uban sa mga representante sa Department of Social Welfare and Development, Department of Justice, academe ug si Congresswoman Karen Hope Flores-Garcia sa ikatulong Distrito sa Sugbo.
Tinguha sa CASE Movement nga mapugngan ang mga kriminal nga mogamit sa online platforms sa pagpang-abuso ug pag-exploit sa mga bata, ug matino ug mapanubag ang mga responsable.
Usa sa kasagarang kaso nga gisagubang sa PNP Cyber-Crime Unit mao ang pagpakatap sa hubo nga mga litrato sa internet diin kasagaran biktima ang mga babaye nga ma-hack ang social media accounts.
Gigamit na sab ang artificial intelligence o AI sa pipila ka matang sa cybercrime, lakip ang pagpangawat sa pribadong impormasyon ug mga hulagway
Lakip sab ang paghimo og peke nga dating apps aron ma-scam ang mga mogamit niini ug paggamit sa mga pamaagi sa pagkuha og impormasyon sa cellphone pinaagi sa koneksyon sa internet.
Gipasidaan nga mahimong gamiton ang AI sa pagmaniubra sa mga hulagway, sama sa pagbutang sa nawong sa usa ka tawo ngadto sa hubo nga litrato sa laing tawo.
Samtang nanawagan ang beteranong manlalaban nga si Orlando Salatandre sa mga magbabalaod nga maghimo og mas estriktong balaod batok sa mga nag-exploit ug nag-abuso sa mga bata pinaagi sa online platforms.
Gipunting sab ang panginahanglan nga ma-monitor ang mga langyaw nga nalambigit sa maong krimen aron mapugngan sila sa pagpangbiktima sa mga bata dinhi sa Pilipinas . / AYB