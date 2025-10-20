GStocks PH mipasayon niadtong moapil sa mga public investment

Ang mga ordinaryong Pilipino karon adunay mas lapad nga oportunidad sa pagpamuhonan tungod sa bag-ong Initial Public Offerings (IPO) subscription feature sa GStocks PH nga makita sulod mismo sa GCash app.
Ang maong serbisyo nga gihimo uban sa AB Capital Securities Inc., opisyal nga ilunsad sa Oktubre 23 hangtod 29, 2025, kauban sa Maynilad IPO offer period.
Ang maong inisyatibo nagtinguha nga mas mapadali ug mapaabot ang pagpamuhonan ngadto sa komunidad.
Kaniadto, ang pag-apil sa IPO kasagaran limitado lamang sa mga adunahan o sa mga adunay access sa tradisyonal nga mga broker.
Karon, pinaagi sa GStocks PH, mahimo nang makasulay og pamuhonan bisan ang mga ginagmay nga mga investor nga kasagaran naggamit ra sa GCash sa ilang adlaw-adlaw nga transaksiyon.
Ang feature nagtugot sa usa ka user nga maghimo og stock trading account, magpundo gamit ang iyang GCash wallet, ug diretso nga maka-subscribe sa IPO shares sa usa ka lugar ra.
Ang proseso transparent ug real-time diin makita dayon kon pila pa ka shares ang magamit ug kung mahatagan ba dayon ang ilang gi-subscribe nga share.
Ang pamaagi nga first-come, first-served naghatag og patas nga kahigayunan sa tanan nga gusto moapil.
“Through GStocks PH, we’re ushering in a completely digital IPO experience that addresses traditional barriers that limited how ordinary Filipinos participated in public listings in the past,” matod ni Winsley Bangit, Group Head of New Businesses sa Mynt nga mao ang parent company sa GCash.
“Through our continued partnership with GCash, AB Capital Securities is proud to make IPOs more accessible to Filipinos by bringing a fully digital experience via GStocks PH. This aligns with our mission to make investing in stocks more inclusive and transparent,” pagpasabot sab ni Hazel Tanedo Tan, Research Head sa AB Capital Securities.
Ang maong kalihukan usa ka lakang aron mahatagan og tin-aw nga dalan ang mga komunidad sa pagseguro sa ilang kaugmaon pinaagi sa responsible nga investment ug mas lapad nga partisipasyon sa ekonomiya. / PR