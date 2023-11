Guadalupe-CCLEX ramp sugdan na sa sunod tuig

Magsugod ang civil works sa gisugyot nga Guadalupe ramp sa tungatunga sa 2024 sa higayon nga makompleto na ang tanang documentary requirements.

Ang ramp sama sa taytayan nga direktang magsumpay sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) nga manukad sa usa ka dapit sa Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo.

Kini ang labing bag-ong ka­lambuan sa maong sugyot nga proyekto, usa ka tuig sukad sa iyang groundbreaking ug pagbutang sa time capsule sa Forbes Bridge sa dalan Magallanes niadtong Nobiyembre 8, 2022.

Sa pamahayag sa Cebu-Cordova Link Expressway Corp. (CCLEC) sa Biyernes, Nobiyembre 24, 2023, bahin sa pre-construction works alang sa CCLEX-Guadalupe Ramp.

“We target to start civil works for the Guadalupe ramp in middle of 2024 and we are closely working with the Cebu City Go­vernment for the implementation of the project,” sumala sa pamahayag sa CCLEC.

Si Cebu City Mayor Michael Rama, sa usa ka online program sa City Public Information Office (PIO), nipasalig nga usa ka imprastraktura ang makita nga mobarog “in due time” ug nakig-alayon na siya ni CCLEC President ug Gene­ral Manager Allan Alfon ug sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sa nangaging mga interbyu, si Alfon niingon nga ang gasto sa proyekto moabot sa P2 bil­yones ngadto sa P3 bilyones. Kon magsugod na ang civil works, gibanabana nga sud sa 18 ka buwan aron mahuman.

Ang rampa gipaabot nga moserbisyo sa 12,000 ka mga sakyanan nga moagi sa ikatulong taytayan.

Ang rampa sa Guadalupe maoy extension sa CCLEX nga naghatag sa mga motorista gikan sa N. Bacalso ug V. Rama Avenues, ilabina niadtong gikan sa Barangay Guadalupe, Escario Street, Barangay Labangon ug duol nga mga dapit nga agianan paingon sa tulay.

Kini nagsum­pay sa Cebu City ug lungsod sa Cordova sa Isla sa Mactan.

Sa una nga tuig sa operasyon, ang 8.9-kilometros nga moderno nga CCLEX nakaatiman kini sa 3.6 milyon ka mga sakyanan sukad kini giablihan sa publiko base sa Abril 2022 nga datus.

Sa usa ka press conference niadtong Abril 27 ning tuiga, si Alfon miingon nga ang expressway nag-atiman sa average nga 7,000 ka mga sakyanan, ug kini misaka ngadto sa aberids nga 12,500 kada adlaw sa usa ka tuig human niini.

Kon mahuman na ang rampa sa Guadalupe, ang CCLEC makakita og dul-an sa 50,000 ka mga sakyanan kada adlaw nga atimanon sa ikatulong taytayan.

Ang rampa kabahin sa ori­hinal nga plano ni Rama sa dihang iyang gilantaw ang CCLEX niadtong 2013, dihang siya pa ang chairman sa Regional Development Council sa Central Visayas.

Nausab hinuon ang plano dihang nidaog si kanhi mayor Tomas Osmeña niadtong 2016 elections.