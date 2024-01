Guadalupe grand champ

Ang Banauan Cultural Group gikan sa Barangay Gua­da­lu­pe maoy nilangkat sa kam­pyunato sa Sinulog sa Dakbayan ka­rong tuiga sa Cebu City Sports Center sa Sabado, Enero 13, 2024.

Ang contingent nibulsa sa P500,000.

Ang Barangay Guada­lupe nidaug usab sa Best in Costume ug Best in Musicality. Sila usab ang ikatulo sa Street Dan­cing competition.

Mga mananaug sa Sinulog sa Dakbayan moapil sa grand parade sa Enero 21.

Mao ni ang mga mananaug:

Ritual Showdown

Champion: Barangay Guadalupe - Banauan Cultural Group

2nd: Barangay San Nicolas Pro­per - Banay Sanicolasnon

3rd: Barangay Inayawan - Ina­yawan Talents Guild and Cultural Dance Group

4th: Barangay Labangon - Banay Labangon

5th: Barangay Mabolo - Tribu Mabolokon

Best in Musicality

1st: Barangay Guadalupe

2nd: Barangay Inayawan

3rd: Barangay San Nicolas Proper

4th: Barangay Labangon

5th: Barangay Mabolo

Best in Street Dancing

Champion: Barangay Inayawan - Inayawan Talents Guild and Cultural Dance Group

2nd: Barangay T. Padilla - Kulturang Sugbuanon sa Balangay T. Padilla

3rd: Barangay Guadalupe - Banauan Cultural Group